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11:40, 20 ноября 2020 года

В Орловской области прокуратура столкнулась с трудностями в защите сироты

Но все закончилось хорошо.


В ведомственной орган по Болховскому району поступила жалоба от сироты – её не обеспечили полагающимся жильём. Прокуратура инициировала проверку.

Выяснилось, что будучи несовершеннолетней, девушка потеряла родителей и воспитывалась в соответствующих социальных учреждениях. С девяностого года она проживает в интернате для престарелых и инвалидов – пострадавшая имеет проблемы со здоровьем и категорию. Своего жилья у неё нет.
В прошлом году молодая женщина попробовала стать на учет нуждающихся в жилом помещении, однако безрезультатно – отсутствовал статус ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Прокуратура инициировала судебное разбирательство, которое завершилось поражением истца, так как сирота до 23 лет не обращалась с самостоятельными запросами. Однако аппеляционный суд отменил решение коллег – требования о получении нужного статуса и жилья удовлетворены, их исполнение контролируется прокуратурой – сообщает сайт регионального ведомства.


Артём Ежаков
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