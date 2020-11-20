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11:40, 20 ноября 2020 года В Орловской области прокуратура столкнулась с трудностями в защите сироты Но все закончилось хорошо.





В ведомственной орган по Болховскому району поступила жалоба от сироты – её не обеспечили полагающимся жильём. Прокуратура инициировала проверку.



Выяснилось, что будучи несовершеннолетней, девушка потеряла родителей и воспитывалась в соответствующих социальных учреждениях. С девяностого года она проживает в интернате для престарелых и инвалидов – пострадавшая имеет проблемы со здоровьем и категорию. Своего жилья у неё нет.

В прошлом году молодая женщина попробовала стать на учет нуждающихся в жилом помещении, однако безрезультатно – отсутствовал статус ребенка, оставшегося без попечения родителей.



Прокуратура инициировала судебное разбирательство, которое завершилось поражением истца, так как сирота до 23 лет не обращалась с самостоятельными запросами. Однако аппеляционный суд отменил решение коллег – требования о получении нужного статуса и жилья удовлетворены, их исполнение контролируется прокуратурой – сообщает сайт регионального ведомства.





Артём Ежаков



