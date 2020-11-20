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11:42, 20 ноября 2020 года В полдень в Орловской области резко ухудшится погода Ожидаются осадки в виде дождя и снега.





Кроме Орловской области, аналогичное изменение метеоусловий ожидается в Смоленской, Калужской и Брянской областях. Оно должно начаться 20 ноября с 12:00. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск. Водителям следует соблюдать особую осторожность за рулем, а пешеходам – быть внимательнее на дорогах.





Артём Ежаков



