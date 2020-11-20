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12:00, 20 ноября 2020 года

Орловцы получили награды от Императорского Православного Палестинского общества

17 ноября Председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей Степашин утвердил лауреатов Премий имени первых руководителей ИППО Великого князя Сергея Александровича в номинации «Патриотическое воспитание молодого поколения» и Великой княгини Елизаветы Фёдоровны в номинации «Бескорыстное служение делу милосердия, благотворительности и гуманитарного образования молодого поколения».


В этом году претенденты на соискание Премий прошли тщательный отбор по вкладу участника или коллектива в дело патриотического воспитания, благотворительности, милосердия и гуманитарного образования молодого поколения. В числе претендентов — участники из республики Северная Македония, Ливана и Сирии.

Номинантов на Премии представляли государственные и общественные организации, администрации территориальных округов, благотворительные фонды России. Большую работу провели региональные отделения ИППО Московской области, Москвы, Тверское, Иркутское, Муромское, Орловское, Ростовское, Санкт-Петербургское, Симбирское (Ульяновское).

В связи с ограничением мероприятий обусловленных пандемией COVID-19 принято решение о переносе вручения Премий на 2021 год, сроки и место проведения 7-й Церемонии вручения Международных Премий ИППО будут сообщены дополнительно.

В память о военных и государственных заслугах Великого князя Сергея Александровича премия его имени присуждается в номинации «Патриотическое воспитание молодого поколения» под девизом «Патриоты России», лауреатом которой стал заведующий музеем Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Николай Андреев.

В память о делах милосердия Великой княгини учреждена премия её имени под девизом «Доброе сердце» в номинации «Бескорыстное служение делу милосердия, благотворительности и гуманитарного образования молодого поколения», лауреатов которой стал заместитель директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС, доктор исторических наук, профессор Виктор Ливцов.

По информации официального сайта ИППО

фото официального сайта ИППО




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