Орловцы получили награды от Императорского Православного Палестинского общества

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12:00, 20 ноября 2020 года
Орловцы получили награды от Императорского Православного Палестинского общества17 ноября Председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей Степашин утвердил лауреатов Премий имени первых руководителей ИППО Великого князя Сергея Александровича в номинации «Патриотическое воспитание молодого поколения» и Великой княгини Елизаветы Фёдоровны в номинации «Бескорыстное служение делу милосердия, благотворительности и гуманитарного образования молодого поколения».
В этом году претенденты на соискание Премий прошли тщательный отбор по вкладу участника или коллектива в дело патриотического воспитания, благотворительности, милосердия и гуманитарного образования молодого поколения. В числе претендентов — участники из республики Северная Македония, Ливана и Сирии.
Номинантов на Премии представляли государственные и общественные организации, администрации территориальных округов, благотворительные фонды России. Большую работу провели региональные отделения ИППО Московской области, Москвы, Тверское, Иркутское, Муромское, Орловское, Ростовское, Санкт-Петербургское, Симбирское (Ульяновское).
В связи с ограничением мероприятий обусловленных пандемией COVID-19 принято решение о переносе вручения Премий на 2021 год, сроки и место проведения 7-й Церемонии вручения Международных Премий ИППО будут сообщены дополнительно.
В память о военных и государственных заслугах Великого князя Сергея Александровича премия его имени присуждается в номинации «Патриотическое воспитание молодого поколения» под девизом «Патриоты России», лауреатом которой стал заведующий музеем Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Николай Андреев.
В память о делах милосердия Великой княгини учреждена премия её имени под девизом «Доброе сердце» в номинации «Бескорыстное служение делу милосердия, благотворительности и гуманитарного образования молодого поколения», лауреатов которой стал заместитель директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС, доктор исторических наук, профессор Виктор Ливцов.
По информации официального сайта ИППО
фото официального сайта ИППО
Орловское Информбюро