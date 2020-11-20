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12:07, 20 ноября 2020 года Распространение коронавируса по районам Орловской области Оперативный штаб представил статистику заболеваемости COVID-19 в регионе на 20 ноября.





Наибольший суточный прирост зафиксирован в Орле – 69 заболевших, в Орловском районе – 21, в Ливнах – 8, в Ливенском районе – 7, в Дмитровском и Новодеревеньковском – по 5, в Мценске и Мценском районе, а также в Урицком – по 4, в Шаблыкинском и Колпнянском – по 3, в Знаменском, Хотынецком и Троснянском – по 2, в Болховском, Малоархангельском, Верховском и Корсаковском – по 1.



За все время наблюдения, коронавирус обнаружили у 7 502 жителей Орла, 1 659 зараженных – в Орловском районе, 823 подтверждённых случая – в городе Мценске и Мценском районе, 779 – в Ливнах, 387 – в Урицком районе, 325 – в Болховском районе, 370 – в Ливенском районе, 320 – в Дмитровском районе, 230 – в Новодеревеньковском районе, 209 – в Свердловском районе, 229 – в Хотынецком районе, 147 – в Кромском районе, 183 – в Покровском районе, 210 – в Малоархангельском районе, 164 – в Залегощенском районе, 139 – в Верховском районе, 165 – в Колпнянском районе, 98 – в Новосильском районе, 110 – в Должанском районе, 104 – в Глазуновском районе, 115 – в Шаблыкинском районе, 91 – в Знаменском районе, 94 – в Троснянском районе, 79 – в Сосковском районе, 70 – в Краснозоренском районе, 32 – в Корсаковском районе.



Всего в регионе с начала пандемии в регионе заболело 14 634 человека, за сутки коронавирус подтвердили у 139 орловцев, победили болезнь – 215. С начала распространения инфекции выздоровели 11 601 житель региона, болезнь активна у 2 855 граждан – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба.











Артём Ежаков



