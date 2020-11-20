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12:37, 20 ноября 2020 года Потеря Porsche Cayenne заставила орловчанку заплатить за газ Долг был погашен уже на следующий день.





Денежные обязательства женщины перед поставщиком газа составили почти 10,5 тысяч рублей, однако она не торопилась платить по счетам. Тогда приставы решили наложить арест на принадлежащий должнице Porsche Cayenne, исполнительному сотруднику даже удалось вручить повестку лично ей в руки, когда женщина подошла к автомобилю.



Мера сработала, вся задолженность была погашена на следующий день в полном объеме – сообщает сайт регионального УФССП.





Артём Ежаков



