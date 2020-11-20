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12:43, 20 ноября 2020 года Иван Залогин рассказал о порядке бесплатных тестов в районе Орловской области Сделал это глава орловского депздрава на отдельном примере жительницы Корсаковского района.





Вопрос о том, что женщину перед операцией отправили из района сдавать платный тест в Орел, прозвучал сегодня в рамках онлайн брифинга.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Бесплатное тестирование в Корсаково есть. Порядок следующий: все наши подразделения осуществляют забор тестов и по маршрутизации отвозят либо в лабораторию Роспотребнадзора, либо в закрепленные лаборатории медорганизаций, которые осуществляют ПЦР-исследования».





Анастасия Дорохова



