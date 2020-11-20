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12:45, 20 ноября 2020 года Хирургический корпус больницы имени Семашко в Орле будет принимать больных коронавирусом Что для этого делается и когда это произойдет, рассказал руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин в рамках онлайн-брифинга со СМИ.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Сейчас помощь оказывается по всем болезням. Но подготовительные работы по перепрофилированию ведутся. Существующая кислородная станция производит кислород из атмосферного воздуха, и она не обеспечит весь объем необходимого кислорода. Работы запущены на прошлой неделе, нужно определенное время. Как только корпус будет открыт, те виды помощи, которые сейчас там оказываются, будут переориентированы. Гинекология уйдет на перинатальный центр, хирургия – на областную больницу. Сейчас этот вопрос также прорабатывается».





Анастасия Дорохова



