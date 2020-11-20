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12:53, 20 ноября 2020 года «Работа ведется». Иван Залогин - о выплатах орловским врачам, работающим в «красной зоне» Вопрос был задан в рамках онлайн-брифинга главы департамента здравоохранения Орловской области.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Выплаты врачам производятся со всеми требованиями. Методики меняются. В декабре за ноябрь врачи получат выплаты по новым распоряжениям. Декабрь еще не наступил. Основным плательщиком станет Фонд социального страхования. Больницы также готовятся к этому. Думаю, что вопросов здесь не будет».





Анастасия Дорохова



