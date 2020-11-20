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12:54, 20 ноября 2020 года Иван Залогин признал нехватку терапевтов в Орловской области Варианты решения проблемы он рассказал журналистам в рамках онлайн-брифинга.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Определенная нехватка терапевтов есть. Поликлиники, с одной стороны, мобилизуют свои ресурсы, на прием переводят специалистов терапевтического профиля. Сюда могут задействовать кардиологов, пульмонологов. Кроме того, поликлиники усиливаются студентами старших курсов и ординаторов, которые фактически имеют сертификаты общей практики. Они имеют все основания помогать и разгружать прием. Учитывая то, что большой наплыв заболевших, работа проводится по всем фронтам таким образом, чтобы все обращения были отработаны».





Анастасия Дорохова



