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12:54, 20 ноября 2020 года

Иван Залогин признал нехватку терапевтов в Орловской области

Варианты решения проблемы он рассказал журналистам в рамках онлайн-брифинга.


 Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Определенная нехватка терапевтов есть. Поликлиники, с одной стороны, мобилизуют свои ресурсы, на прием переводят специалистов терапевтического профиля. Сюда могут задействовать кардиологов, пульмонологов. Кроме того, поликлиники усиливаются студентами старших курсов и ординаторов, которые фактически имеют сертификаты общей практики. Они имеют все основания помогать и разгружать прием. Учитывая то, что большой наплыв заболевших, работа проводится по всем фронтам таким образом, чтобы все обращения были отработаны».



Анастасия Дорохова
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