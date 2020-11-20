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12:59, 20 ноября 2020 года

«Студенты работают только по согласию». Иван Залогин – о привлечении молодых специалистов к работе с больными коронавирусом

Подробности прозвучали сегодня в рамках онлайн-брифинга.


 Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Распоряжения о выплатах даны, думаю, что нормативные документы будут выпущены в ближайшее время. Думаю, что это поможет мобилизовать еще большее количество студентов, так как мы работаем только с согласия студентов и их родителей. Бывают случаи, когда мы получали отказ. Но все-таки большое количество откликаются. Студенты устраиваются также и младшим персоналом, включаются в штат наших коронавирусных бригад. Огромное им спасибо. Сейчас у них появится и дополнительная мотивация».

Прозвучал вопрос также о работе студентов в Кромской ЦРБ. В редакцию одного из СМИ поступила информация от студента, что их грозят выселить из гостиницы, так как больница не заплатила за проживание.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Для открытия корпуса в Кромской ЦРБ мобилизовали большой человеческий ресурс. В том числе и студентов. Гостиница, куда заселили студентов, не находится в Кромах, а в нескольких километрах. Было организовано и горячее питание. Определенные трудности были, но по моей информации все они урегулированы».



Анастасия Дорохова
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