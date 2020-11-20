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13:08, 20 ноября 2020 года В Орловской области привитые врачи не заболели коронавирусом Об этом сообщил сегодня руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин. Это же на днях подтвердил в интервью корреспонденту ГТРК "Орел" заместитель главврача по инфекционной работе НКМЦ им. З.И. Круглой Иван Симаков.





По словам Залогина, все врачи, которые привились двухкомпонентной вакциной «Спутник», чувствуют себя хорошо.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Все, кто привились, имеют достаточный титр антител. Мы ожидаем дополнительной поставки вакцины, эту работу будем продолжать».

На днях в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» заместитель главврача по инфекционной работе НКМЦ им. З.И. Круглой Иван Симаков рассказал о том, как проходила вакцинация и о ее последствиях.





Анастасия Дорохова



