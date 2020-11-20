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13:18, 20 ноября 2020 года В Орловской области изменяется порядок оказания экстренной помощи Подробности рассказал сегодня во время онлайн-брифинга руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы готовим больницу Семашко, последний корпус – хирургический, который был введен около 5 лет назад, для перепрофилирования. С вводом мощностей в больнице Семашко будет пересмотрен порядок взаимодействия с областной больницей. Больница Семашко станет полноценным госпиталем. Там будет оказываться вся необходимая помощь, в том числе и экстренная тем больным, у кого выявлен коронавирус. Если у больного есть острый аппендицит и выявлен коронавирус – он будет оперироваться в больнице Семашко».





Анастасия Дорохова



