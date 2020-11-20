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15:59, 20 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Количество заболевших растет. В больнице имени Семашко под ковид-госпиталь отдают хирургический корпус. Там уже готовят койки.



- Проверки общепита продолжаются. Почему не везде соблюдаются новые правила? И что грозит нарушителям? Мы отправились в рейд.



- Они лечат самых маленьких пациентов. В День педиатра мы заглянули в поликлинику самого большого района Орла.



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