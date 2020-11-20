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15:05, 20 ноября 2020 года В Дмитровске после обновления открылся сквер Кантемира Торжественная церемония состоялась сегодня.





На торжество приехал губернатор Андрей Клычков и члены регионального правительства, председатель облсовета Леонид Музалевский, а также член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Василий Иконников.



Работы проводились в рамках проекта «Голубь Кантемира». Ранее он выиграл федеральный гранд на благоустройство.

Обновился сквер Дмитрия Кантемира, бульвар и площадь перед Домом культуры, а также бульвар по улице Социалистической.



На потраченные 45 миллионов здесь рублей уложили газон и плитку, озеленили территорию, смонтировали систему видеонаблюдения и малые архитектурные формы – сообщает сайт областного правительства.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Артём Ежаков



