В Дмитровске после обновления открылся сквер Кантемира

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15:05, 20 ноября 2020 года
В Дмитровске после обновления открылся сквер КантемираТоржественная церемония состоялась сегодня.
На торжество приехал губернатор Андрей Клычков и члены регионального правительства, председатель облсовета Леонид Музалевский, а также член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Василий Иконников.
Работы проводились в рамках проекта «Голубь Кантемира». Ранее он выиграл федеральный гранд на благоустройство.
Обновился сквер Дмитрия Кантемира, бульвар и площадь перед Домом культуры, а также бульвар по улице Социалистической.
На потраченные 45 миллионов здесь рублей уложили газон и плитку, озеленили территорию, смонтировали систему видеонаблюдения и малые архитектурные формы – сообщает сайт областного правительства.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области
Артём Ежаков