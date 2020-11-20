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15:21, 20 ноября 2020 года

Смотрите на телеканале «Россия» премьеру грандиозной исторической драмы «Грозный»

На экране – подлинная история, аутентичный колорит эпохи и даже музыка Ивана Грозного. Сотни актеров массовых сцен, около тысячи костюмов, 400 пластических образов – все это перенесет зрителя в XVI век – период исторических потрясений и неистовых человеческих страстей. В картине занято целое актерское созвездие, а роль Ивана Грозного исполняют сразу два блестящих артиста – Сергей Маковецкий и Александр Яценко.


Иван Грозный – самый обсуждаемый и осуждаемый государь в русской истории. При этом Грозный – самый неразгаданный из русских царей. Масштабы его политических достижений всегда заслоняли живого человека, а вошедшая в фольклор беспримерная жестокость словно исключала возможность более сложного взгляда на характер. Сериал «Грозный» – попытка разобраться в истоках поступков Ивана IV и заглянуть в темный лабиринт его души.

«Грозный» – часть цикла «История любви. История России». В финальных кадрах «Софии» юного Ивана IV венчают на царство в Успенском соборе, а в сериале «Годунов» мы видим последние годы его правления, когда он уже Грозный. Над сериалом «Грозный» работала та же съемочная группа, которая создавала одни из самых рейтинговых проектов телеканала «Россия» – «София» и «Годунов». Режиссер-постановщик – Алексей Андрианов (лауреат премий ТЭФИ и «Золотой Орел» за первые две части цикла), оператор – Денис Аларкон. За художественную часть, так же как и в предыдущих проектах этого цикла, вновь отвечают художник-постановщик Евгений Качанов, художник по гриму Анастасия Эсадзе и художник по костюмам Наталья Салтыкова.

Сценарий картины написал молодой российский сценарист Тимур Эзугбая. Его консультировали профессор исторического факультета МГУ, заведующий кафедрой русской истории Николай Борисов и заведующий кафедрой церковной истории Московской Духовной академии Алексей Светозарский. Благодаря этому многие эпизоды сериала до малейших деталей соответствуют исторической правде.

Сериал «Грозный» выйдет в эфир телеканала «Россия» 23 ноября в 21:20



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