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15:51, 20 ноября 2020 года За месяц в Орле без масок ездил 71 человек Речь идет о временном промежутке с 17 октября по настоящий момент.





Подавляющее число нарушителей масочного режима в общественном транспорте – пассажиры. В их отношении составлено 56 административных протоколов. Его водители тоже попадаются – было зафиксировано 5 нарушений. Таксисты на легковушках были замечены без масок 10 раз – сообщает сайт орловской мэрии.





Артём Ежаков



