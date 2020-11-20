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15:53, 20 ноября 2020 года На содержание кладбищ Орла в этом году не хватает финансов Причиной стал дефицит городского бюджета.





Как сообщает сайт городской администрации, на обслуживание погостов необходимо 22 миллиона рублей, а денежные лимиты составляют всего 9 миллионов 800 тысяч.



Тем не менее, определенные работы идут. В этом году для складирования мусора на кладбищах удалось приобрести 28 бункеров и 23 контейнера. Одну контейнерную площадку на Крестительском кладбище отремонтировали, а на Троицком и Крестительском кладбищах появились три новые.



Реставрации и благоустройству подверглись девять воинских захоронений и шесть военных мемориальных объектов.



На обслуживание кладбищ в следующем году предлагается выставить сумму в 20 миллионов рублей.





Артём Ежаков



