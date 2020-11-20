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15:54, 20 ноября 2020 года В Орле продолжается уборка городских кладбищ Работы ведутся силами двух индивидуальных предпринимателей.





Всего с октября по настоящий момент с территории семи орловских погостов вывезено 1 174 кубометров мусора, из них 580 кубометров – за последние три недели, когда убирали отходы с территорий Иоанно-Богословского, Крестительского и Наугорского кладбищ.



Продолжается работа по ликвидации сухих и упавших деревьев. За все время действия соглашения рабочие избавились от 20 таких.



Соглашения с обоими подрядчиками действуют до 30 декабря, сообщает сайт городской администрации.





Артём Ежаков



