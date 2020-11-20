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16:35, 20 ноября 2020 года Орловские одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение весной Кроме него изменили формат устного собеседования для девятиклассников.





Итоговое сочинение ранее было запланировано на второе декабря, однако совместное решение оперативного штаба по коронавирусу и Министерства образования перенесло срок сдачи как минимум до пятого апреля.



Итоговое устное собеседование пройдет десятого февраля и в дополнительные сроки – десятого марта и семнадцатого мая. При сохранении неблагоприятной ситуации с новой инфекцией решением региональных властей опрос проведут дистанционно в установленные сроки – сообщает «Российская Газета».





Артём Ежаков



