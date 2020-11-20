Сквер Победы в Залегощи продолжат обновлять уже в следующем году

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16:37, 20 ноября 2020 года
Сквер Победы в Залегощи продолжат обновлять уже в следующем годуСейчас там завершены первые два этапа благоустройства.
На первом этапе за 630 тысяч рублей в сквере сняли старое асфальтобетонное покрытие тротуаров, обновили бортовой камень, посеяли траву для создания газона и уложили плитку.
Работы на втором этапе включили в себя установку бордюров, подготовку места для детской площадки, вырубку проблемных деревьев и замену их на здоровые, монтаж электроники и создание двухметрового забора. Помимо этого, была осуществлена планировка и озеленение.
Обновить сквер Победы решили сами жители. Они сами выбрали его в рамках проекта «Народный бюджет» из четырех предложенных для благоустройства объектов. Теперь работы продолжатся в следующем году, для этого еще нужно будет найти подрядчика – сообщает сайт областного правительства.
Фото редакции газеты Залегощенского района «Маяк»
Артём Ежаков