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16:40, 20 ноября 2020 года Шесть орловских ветеранов Великой Отечественной войны получат новое жилье На это потратят 7 миллионов 200 тысяч рублей.





Деньги для приобретения жилых помещений выделят для ветеранов из Ливен и Мценска, а также Колпнянского, Новосильского, Свердловского и Троснянского районов.



В этом году для переселения четырех человек, переживших войну, было перечислено 5 миллионов 800 тысяч рублей – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



