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18:34, 20 ноября 2020 года

«Мы вместе». В Орле активисты «Молодёжки ОНФ» помогают в больнице имени Семашко

Они готовы делать все, что поручат: отнести документацию в другие отделения, направить пациента в нужный кабинет, помочь техническому персоналу с дезинфицирующей уборкой.


За сутки в приемное отделение больницы имени Семашко поступает около ста человек. Привозят на скорой, направляют из поликлиники, обращаются лично. Помощникам тут рады, и особенно в период пандемии. 
 
Перед тем как приступить к работе, каждый волонтер проходит инструктаж, без которого уже сложно представить современные реалии.
 
Елена Смагина старшая медицинская сестра больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко: «Измеряем им температуру, одеваем спецформу - халат, шапочку, перчатки, знакомим с санэпидрежимом, а потом они приступают к работе».
 
Отнести документацию в другие отделения, направить пациента в нужный кабинет, помочь техническому персоналу с дезинфицирующей уборкой - вот сегодня работа для волонтеров в больнице. И большинство из них пришли сюда не для галочки, а с искренним желанием помочь.
 
Но уже в ближайшее время вход посторонних сюда будет запрещен. С декабря хирургическое отделение больницы имени Семашко будет перепрофилировано для ковид-пациентов. А пока для волонтеров работа найдется каждый день.



Юлия Опанасюк
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