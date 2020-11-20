Юного орловца, пострадавшего в аварии, сотрудники ГИБДД поздравили с Всемирным днем ребенка

15-летний Илья Сальников попал в ДТП этим летом и получил серьезные травмы.

20 ноября 1989 года была принята «Конвенция о правах ребенка». Её главная цель - защищать и помогать детям. Сотрудники орловской госавтоинспекции в этот день решили навестить и поддержать Илью Сальникова, попавшего в ДТП этим летом. Илью спасли, но жизнь его теперь сильно изменилась.

Сегодня сотрудники ГИБДД подарили Илье медиаклавиатуру, с помощью которой можно записывать и сочинять музыку. Музыка - одно из немногих увлечений, которым 15-летний парень может заниматься после аварии.

Еще недавно он увлекался ушу, рукопашным боем, мечтал о карьере военного. Сейчас девятиклассник - на надомном обучении, и главная задача уже не соревнования, а реабилитация. Дорогостоящая и длительная.

О соблюдении правил дорожного движения в ГИБДД не перестают напоминать как детям, так их родителям. В этом году только в Орле произошло 43 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. К счастью, все остались живы. Но многие получили травмы.

Юрий Капустин начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Очень хочется обратиться ко всем: пожалуйста, давайте любить своих детей и учить их правилам дорожного движения. Дети - наше будущее».

И Всемирный день ребенка еще один повод позаботиться о жизни и здоровье самых юных участников движения.