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18:55, 20 ноября 2020 года В Орле граффити напомнят о правилах безопасности на дорогах Рисунки разместились на стене стадиона «Динамо».





Граффити, показывающие важность проблемы детского травматизма на дорогах, появились по инициативе орловской Госавтоинспекции, которую поддержали депутаты Орловского облсовета. Главная цель таких подсказок - свести показатели аварийности к минимуму. В Орловской области с начала года произошло 85 ДТП с детьми. Пятеро погибли.





Надежда Невматулина



