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10:44, 21 ноября 2020 года На телеканале «Россия» выходит премьера сериала «Грозный» В картине занято целое актерское созвездие, а роль Ивана Грозного исполняют сразу два блестящих артиста – Сергей Маковецкий и Александр Яценко.





Авторы фильма постарались воссоздать на экране подлинную историю, аутентичный колорит эпохи и даже музыку Ивана Грозного. Иван Грозный – самый обсуждаемый и осуждаемый государь в русской истории. При этом Грозный – самый неразгаданный из русских царей. Масштабы его политических достижений всегда заслоняли живого человека, а вошедшая в фольклор беспримерная жестокость словно исключала возможность более сложного взгляда на характер. Сериал «Грозный» – попытка разобраться в истоках поступков Ивана IV и заглянуть в темный лабиринт его души. Алексей Андрианов, режиссер: «Это тяжелая психологическая драма человека, которой в детстве перетерпел очень много проблем: смерть матери, унижение, жестокость. Мы рассказываем про его внутренний мир, комплексы, отношения с близкими людьми, его заблуждения, про то, как он видел этот мир и как его со временем переосознал». Сценарий картины написал молодой российский сценарист Тимур Эзугбая. Его консультировали профессор исторического факультета МГУ, заведующий кафедрой русской истории Николай Борисов и заведующий кафедрой церковной истории Московской Духовной академии Алексей Светозарский. Благодаря этому многие эпизоды сериала до малейших деталей соответствуют исторической правде. Тимур Эзугбая, автор сценария: «Для меня весь фильм – в первую очередь история потерянной любви и история погружения человека, который всю жизнь отчаянно тянулся к свету, во мрак. Я бы сформулировал посыл картины так: в какую бы тьму ни погружалась душа человеческая, истинная любовь всегда способна осветить ее. Любовь Ивана и Анастасии – та, которой Бог одаривает далеко не каждого. Их душевное единение – едва ли не самое главное, что есть в картине. Даже когда Анастасия умирает, Иван все еще живет памятью о ней. Поэтому Анастасия на уровне воспоминания никогда не уходит из сценария». «Грозный» – часть цикла «История любви. История России». В финальных кадрах «Софии» юного Ивана IV венчают на царство в Успенском соборе, а в сериале «Годунов» мы видим последние годы его правления, когда он уже Грозный. Над сериалом «Грозный» работала та же съемочная группа, которая создавала одни из самых рейтинговых проектов телеканала «Россия» – «София» и «Годунов». Режиссер-постановщик – Алексей Андрианов (лауреат премий ТЭФИ и «Золотой Орел» за первые две части цикла), оператор – Денис Аларкон. За художественную часть, так же как и в предыдущих проектах этого цикла, вновь отвечают художник-постановщик Евгений Качанов, художник по гриму Анастасия Эсадзе и художник по костюмам Наталья Салтыкова. Премьера грандиозной исторической драмы «Грозный» состоится на телеканале «Россия» 23 ноября в 21:20.





Орловское Информбюро



