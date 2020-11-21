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09:54, 21 ноября 2020 года
Сегодня состоится онлайн-концерт лауреатов и призеров Фестиваля православной молодежи «Святой Георгий»Увидеть выступления можно на сайте «Орёл по-русски».
Отбор тоже проводился «дистанционно». Участие в конкурсе приняли более 30 организаций, среди которых общеобразовательные и музыкальные школы, Дома творчества и культуры разного типа. Солисты, вокальные ансамбли, хоры, авторы песен и стихов, танцевальные коллективы. Всего 283 человека. Лучшие номера вошли в финальный концерт.
Фото: YouTube
Мария Семак