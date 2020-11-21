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14:00, 21 ноября 2020 года В Орле состоятся матчи регионального этапа Ночной хоккейной лиги Один матч пройдет сегодня, другой – в воскресенье.





Сегодня в 21:00 на Ледовой Арене микрорайона «Зареченский» встретятся команды «Лиги Мечты»: «Спарта» и «Легион». В воскресенье, 22 ноября, в 21:30 на льду корта на Наугорском шоссе сыграют команды дивизиона «ветеранов» «Ледовая Арена» и «Долгое».





Анастасия Дорохова



