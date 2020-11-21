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17:03, 21 ноября 2020 года В Орле пройдет фестиваль каратэ В нашем городе стартовала крупная серия турниров по всестилевому каратэ.





До конца ноября станут известны призеры Первенства и Кубка России, а также фестиваля по каратэ. В первенстве России принимают участие юноши и девушки до 17 лет. В списке участников фестиваля – как юные спортсмены, так и опытные бойцы.





Анастасия Дорохова



