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09:07, 22 ноября 2020 года Сегодня орловцы смогут оценить талант участников Всероссийского проекта «Синяя птица» Новый сезон принесет зрителям множество сюрпризов.





Юным участникам предоставили полную свободу и дали сделать конкурс таким, каким они хотели его видеть. Музыка, танцы, творческие эксперименты. Совершенно другой станет студия, обновится жюри.



Старт нового сезона "Синей птицы" смотрите всей семьей сегодня, 22 ноября, на канале «Россия» в 18:15.





Мария Семак



