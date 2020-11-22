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Главная » Новости

13:10, 22 ноября 2020 года

К началу ноября жителей Орла ограбили почти сто раз

Большая часть этих преступлений была раскрыта.


Всего с начала года к 1 ноября было зарегистрировано 99 грабежей, что несколько меньше, чем за аналогичный период 2019. По всем фактам были возбуждены уголовные дела. 
 
Полицейские напоминают правила, которые обезопасят вас от грабителей: не давать незнакомцам телефон «позвонить»; гуляя вечером, скрыть из виду украшения и другие ценные вещи; сумку держать под мышкой, не держать её на плече; быть внимательнее при пользовании банкоматом и следить за окружением, не пересчитывать деньги на виду; не заходить в лифт с незнакомцами и подозрительными людьми.
 
Если несчастье все же произошло и преступник вооружен – не оказывайте сопротивление, запоминайте его приметы, а затем сразу идите в полицию. Если вы стали свидетелем противоправного деяния, то известите правоохранителей даже если не до конца уверены, что это именно оно – сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Артём Ежаков
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