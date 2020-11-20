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19:15, 20 ноября 2020 года Под Орлом в страшном ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок Под Орлом в страшном ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок.





Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, информация о ДТП поступила около 18 часов. Столкнулись легковые автомобили «Рено» и «Опель». В результате погибли 4 человека, в том числе один ребёнок. Еще один несовершеннолетний госпитализирован.

На месте работают все экстренные службы. Спасателям областной ПСЧ пришло деблокировать пострадавших. Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро



