К ноябрю безработицу в Орловской области удалось сократить на четверть

Новыми данными поделился Орелстат.

В прошлом месяце на учете в службе занятости состояло 10,4 тысяч орловцев, из них 9,3 тысяч человек имели статус безработного, а 5,7 граждан получали соответствующие пособия.

Если сравнивать эти показатели с сентябрем, то в службах занятости стало числится на 3,2 тысячи меньше безработных, людей с этим статусом убавилось на те же 3,2 тысячи. Однако взглянув на прошлогодний октябрь, можно увидеть печальный показатель – тогда зарегистрированных безработных орловцев было в 3,3 раза меньше, однако трудоустроить удалось больше – в 2,8 раз.

В минувшем месяце работу удалось найти 1 127 гражданам, а зарегистрировались как её соискатели 1 143 человека. Общий уровень регистрируемой безработицы составил 2,7% численности рабочей силы – сообщает Орелстат.