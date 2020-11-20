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20:05, 20 ноября 2020 года В Дмитровске Андрею Клычкову показали сквер Дмитрия Кантемира, обновленный Дом культуры и отремонтированный сквер Ленина Губернатор в свою очередь обещал помочь с экспресс-тестами на ковид.





Главное событие Дмитровска сегодня - открытие сквера Дмитрия Кантемира после реконструкции, которая началась после победы муниципалитета в конкурсе Минстроя. Дмитровск представил проект «Голубь Кантемира». И он не ограничивался сквером. В его рамках почти за 45 миллионов рублей полностью обновилась главная площадь райцентра. Сергей Козин, глава Дмитровского района: «На следующий год мы планируем на День города установить памятник нашему основателю Дмитрию Кантемиру. Молдавская диаспора уже приняла решение, скульптура уже изготовлена в гипсовом исполнении». Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: «Почти 45 миллионов - хорошая сумма, чтобы парк Кантемира был благоустроен, чтобы мамы гуляли здесь с колясками, чтобы пожилые люди со своими внуками могли здесь проводить время». Большой ремонт недавно завершился и в местном Доме культуры - в прошлом году он отметил 50-летие. В этом году подрядчик обновил входную группу, фасад здания и частично кровлю. Но работать ещё есть над чем. Татьяна Булатова, директор Дмитровского районного дома культуры: «Надо сделать освещение сцены - профессиональное, сделать подъёмники на второй этаж для маломобильных групп населения». Параллельно работы шли и в сквере Ленина. Новая плитка, лавочки и светильники появились здесь благодаря «Народному бюджету». Все торжества сегодня проходили с учётом ограничительных мер - в районе непростая эпидобстановка: сегодня от коронавируса там лечатся больше ста человек. В медучреждениях и аптеках остро стоит вопрос с лекарственными препаратами. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Будет поставка в Дмитровскую районную больницу лекарственных препаратов, которые уже с первых дней будут распределяться. Это задача - ключевая, которая сегодня стоит перед нами. И видно, что и главврач и терапевтическое звено это понимают и договорились подключить и общественников, и волонтеров для помощи врачам». Также губернатор пообещал помочь районной больнице с поставками экспресс-тестов на ковид, результатов которых теперь достаточно для диагностирования коронавируса.





Антон Киселёв



