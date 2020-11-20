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21:20, 20 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- «Мы вместе». Волонтеры помогают орловским врачам.

- В больнице имени Семашко под ковид-госпиталь отдают хирургический корпус. Там уже готовят койки.

- «Голубь Кантемира» поселился в Дмитровске. Мы были на открытии нового места отдыха.

- О ПДД - в рисунках. Во Всемирный день ребенка в Орле появилось граффити. А дорожные инспекторы навестили подростка, пострадавшего в ДТП.

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