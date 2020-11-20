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Главная » Новости

21:20, 20 ноября 2020 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».


- «Мы вместе». Волонтеры помогают орловским врачам. 

- В больнице имени Семашко под ковид-госпиталь отдают хирургический корпус. Там уже готовят койки. 

- «Голубь Кантемира» поселился в Дмитровске. Мы были на открытии нового места отдыха.

- О ПДД - в рисунках. Во Всемирный день ребенка в Орле появилось граффити. А дорожные инспекторы навестили подростка, пострадавшего в ДТП.



Вести-Орёл
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