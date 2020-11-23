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06:11, 23 ноября 2020 года Сегодня учащиеся орловских техникумов и студенты вузов переходят на «удалёнку» В качестве меры защиты от коронавируса - дистанционное обучение.





Иногородние студенты разъедутся по домам, иностранные пока продолжат находиться в общежитиях - до 1 декабря. Что касается школьников, то они продолжат учиться в привычном формате. Перевести на дистанционку ребенка могут сами родители - написав заявление.





Мария Семак



