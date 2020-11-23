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07:17, 23 ноября 2020 года Сегодня в Орле стартует финал национального чемпионата «Абилимпкис» среди особенных мастеров Формат состязаний - дистанционно-очный.





Участие в чемпионате примут 18 человек с ограниченными возможностями здоровья - победители регионального этапа «Абилимпикса». В списке компетенций, по которым будут отбирать самых талантливых мастеров - парикмахерское искусство, поварское дело, ремонт и обслуживание автомобиля. Завершится Чемпионат 29 ноября.





Мария Семак



