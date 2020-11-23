Орловских школьников научат использовать нейросети

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08:20, 23 ноября 2020 года
Орловских школьников научат использовать нейросетиСегодня пройдет Всероссийский «Урок цифры». Тема конференции - «Нейросети и коммуникации».
На изучение темы запланирован не один день. Образовательная акция продлится до 13 декабря.
В этот раз школьники узнают о работе и использовании нейронных сетей. Урок состоит из видеолекции, профориентационного теста и онлайн-тренажера. Для каждой возрастной категории определена своя задача. Все желающие также могут присоединиться к «Уроку цифры» с компьютера, смартфона или планшета, сообщает информационный портал Орловской области.
Мария Семак