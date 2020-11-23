Орловцам расскажут, как купить или продать недвижимость

О подводных камнях сделки и оформлении документов, а также прочих нюансах расскажут специалисты Кадастровой палаты. Сегодня там стартует тематическая горячая линия.

Проводится мероприятие в рамках Всероссийской недели консультаций по этой проблематике.

Приобретение или продажа недвижимости - процесс серьезный, трудоемкий и требующий тщательного контроля. Нередки случаи, когда люди становятся жертвами мошенников. Задать вопросы можно по телефону (4862) 59-86-61.

Звонки будут приниматься ежедневно с 9 до 16 часов.