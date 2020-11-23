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09:27, 23 ноября 2020 года Сегодня на телеканале «Россия» - большая премьера грандиозной исторической драмы «Грозный» Начало в 21:20.





«Грозный» – часть цикла «История любви. История России». В финальных кадрах фильма «София» юного Ивана IV венчают на царство в Успенском соборе, а сериал «Годунов» отражает последние годы правления Грозного. Над сериалом «Грозный» работала та же съемочная группа, которая создавала одни из самых рейтинговых проектов телеканала «Россия» – «Софию» и «Годунова». Режиссер-постановщик – Алексей Андрианов. Оператор – Денис Аларкон.

За художественную часть, так же как и в предыдущих проектах этого цикла, вновь отвечают художник-постановщик Евгений Качанов, художник по гриму Анастасия Эсадзе и художник по костюмам Наталья Салтыкова. Сценарий картины написал молодой российский сценарист Тимур Эзугбая. Его консультировали профессор исторического факультета МГУ, заведующий кафедрой русской истории Николай Борисов и заведующий кафедрой церковной истории Московской Духовной академии Алексей Светозарский. Благодаря этому многие эпизоды сериала до малейших деталей соответствуют исторической правде. Для картины в киностудии «Главкино» были построены декорации московского Кремля, где в деталях воссоздали убранство и быт той эпохи. В павильонах разместились личные палаты Ивана IV и царицы Анастасии, трапезная и Грановитая Палаты, где проходили пиры, Красное крыльцо и парадные Фроловские ворота (сегодня – Спасские). Кроме Кремля, художники возвели декорации приказных палат, лагерь войска, рынок, хозяйственный двор, царские псарни и многое другое. Съемки также проходили в усадьбе Коломенское, в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде и в Золотой Палате Московского Кремля. Кроме Московского восстания (1547) и похода на Москву крымского хана Девлет-Гирея (1571), любители батальных сцен впервые увидят картину битвы при Молодях (1572) – одну из важнейших военных побед русского войска. Ее снимали под Москвой, возле аэропорта Домодедово, построив укрепления – Гуляй-город, который не смогли взять крымчаки. Оружие и обмундирование в сцене соответствуют историческим описаниям: пищали, ружья и пушки, калканы (татарские щиты), бердыши, копья, кольчуги из кованых пластин. Русские конники наносят фланговый удар по крымчакам, и те бегут, приняв не большой отряд за огромное войско. Жестокое сражение создавали силами группы из 30 каскадеров под руководством легендарного постановщика трюков Виктора Иванова, снявшегося в более чем 200 российских фильмах, работавшего со Стивеном Спилбергом и Полом Андерсоном и получившего приз профсоюза актеров и каскадеров Голливуда за работу в фильме «Ультиматум Борна» и приз всемирной академии каскадеров «Taurus» за фильм «Превосходство Борна». Панорама многотысячной битвы создана студией компьютерной графики FilmDirectionFX под руководством Евгения Гитциграта. Панорама многотысячной битвы создана студией компьютерной графики FilmDirectionFX под руководством Евгения Гитциграта, в творческом портфеле которой картины «Годунов», «Салют-7», «Т-34» и многие другие. Всего в сериале с графикой 741 кадр, из которых 36 полностью созданы на компьютере – не только сражение, но и панорамные виды Москвы, где восстановлена атмосфера и детали XVI века. Над «Грозным» в течение семи месяцев трудились больше 80 художников компьютерной графики. Над музыкой к сериалу работали сразу несколько композиторов: прославленный российский композитор Эдуард Артемьев, Артем Васильев, а также Дмитрий Емельянов. В основе партитуры «Грозного» гибридный принцип – микс из оркестровой музыки, хорового и вокального пения, электронных синтезаторов и этнической музыки, в том числе турецкой. Кроме того, зритель услышит элементы музыкальных сочинений самого Ивана Грозного. Его стилизованные стихиры легли в основу произведения, записанного с Государственной академической хоровой капеллой России имени. А. А. Юрлова (дирижер – народный артист России Сергей Скрипка).





Орловское Информбюро



