понедельник 23.11.2020 16:08:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

09:27, 23 ноября 2020 года

Сегодня на телеканале «Россия» - большая премьера грандиозной исторической драмы «Грозный»

Начало в 21:20.


«Грозный» – часть цикла «История любви. История России». В финальных кадрах фильма «София» юного Ивана IV венчают на царство в Успенском соборе, а сериал «Годунов» отражает последние годы правления Грозного. Над сериалом «Грозный» работала та же съемочная группа, которая создавала одни из самых рейтинговых проектов телеканала «Россия» – «Софию» и «Годунова». 
 
Режиссер-постановщик – Алексей Андрианов. Оператор – Денис Аларкон
 
За художественную часть, так же как и в предыдущих проектах этого цикла, вновь отвечают художник-постановщик Евгений Качанов, художник по гриму Анастасия Эсадзе и художник по костюмам Наталья Салтыкова. 
 
Сценарий картины написал молодой российский сценарист Тимур Эзугбая. Его консультировали профессор исторического факультета МГУ, заведующий кафедрой русской истории Николай Борисов и заведующий кафедрой церковной истории Московской Духовной академии Алексей Светозарский. Благодаря этому многие эпизоды сериала до малейших деталей соответствуют исторической правде.
 
Для картины в киностудии «Главкино» были построены декорации московского Кремля, где в деталях воссоздали убранство и быт той эпохи. В павильонах разместились личные палаты Ивана IV и царицы Анастасии, трапезная и Грановитая Палаты, где проходили пиры, Красное крыльцо и парадные Фроловские ворота (сегодня – Спасские). Кроме Кремля, художники возвели декорации приказных палат, лагерь войска, рынок, хозяйственный двор, царские псарни и многое другое. Съемки также проходили в усадьбе Коломенское, в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде и в Золотой Палате Московского Кремля.
Кроме Московского восстания (1547) и похода на Москву крымского хана Девлет-Гирея (1571), любители батальных сцен впервые увидят картину битвы при Молодях (1572) – одну из важнейших военных побед русского войска. Ее снимали под Москвой, возле аэропорта Домодедово, построив укрепления – Гуляй-город, который не смогли взять крымчаки. Оружие и обмундирование в сцене соответствуют историческим описаниям: пищали, ружья и пушки, калканы (татарские щиты), бердыши, копья, кольчуги из кованых пластин. Русские конники наносят фланговый удар по крымчакам, и те бегут, приняв не большой отряд за огромное войско.
 
Жестокое сражение создавали силами группы из 30 каскадеров под руководством легендарного постановщика трюков Виктора Иванова, снявшегося в более чем 200 российских фильмах, работавшего со Стивеном Спилбергом и Полом Андерсоном и получившего приз профсоюза актеров и каскадеров Голливуда за работу в фильме «Ультиматум Борна» и приз всемирной академии каскадеров «Taurus» за фильм «Превосходство Борна». Панорама многотысячной битвы создана студией компьютерной графики FilmDirectionFX под руководством Евгения Гитциграта.
 
Панорама многотысячной битвы создана студией компьютерной графики FilmDirectionFX под руководством Евгения Гитциграта, в творческом портфеле которой картины «Годунов», «Салют-7», «Т-34» и многие другие. Всего в сериале с графикой 741 кадр, из которых 36 полностью созданы на компьютере – не только сражение, но и панорамные виды Москвы, где восстановлена атмосфера и детали XVI века. Над «Грозным» в течение семи месяцев трудились больше 80 художников компьютерной графики.
 
Над музыкой к сериалу работали сразу несколько композиторов: прославленный российский композитор Эдуард Артемьев, Артем Васильев, а также Дмитрий Емельянов. В основе партитуры «Грозного» гибридный принцип – микс из оркестровой музыки, хорового и вокального пения, электронных синтезаторов и этнической музыки, в том числе турецкой. Кроме того, зритель услышит элементы музыкальных сочинений самого Ивана Грозного. Его стилизованные стихиры легли в основу произведения, записанного с Государственной академической хоровой капеллой России имени. А. А. Юрлова (дирижер – народный артист России Сергей Скрипка).



Орловское Информбюро
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.