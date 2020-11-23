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10:00, 23 ноября 2020 года Мужская баскетбольная сборная ОГУ имени И.С. Тургенева проведет три домашних матча Студенческой лиги РЖД Соревнования пройдут с понедельника по среду.





В соперниках у нашей сборной – команды из Краснодара, Иркутска и Казани. Матчи проходят без зрителей, прямая трансляция матчей – в социальных сетях команды.





Анастасия Дорохова



