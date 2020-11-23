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08:38, 23 ноября 2020 года Разыскиваются орловцы, умеющие считать Орелстат набирает временных сотрудников для работы на предстоящей переписи.





Временное трудоустройство предлагают активным и коммуникабельным людям. Им предстоит стать переписчиками счётного участка при проведении Всероссийской переписи населения. Срок привлечения - один месяц: апрель 2021 года. Обязанности, которые предстоит выполнять - не сложные. Посещение орловцев и заполнение переписных документов на планшетном компьютере.



Требования к кандидатам: образование не ниже среднего профессионального; знание ПК и планшетного компьютера. Все подробности можно узнать в Орелстате.





Мария Семак



