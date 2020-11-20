пятница 20.11.2020 23:14:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

21:09, 20 ноября 2020 года

Совместный проект «Радио России. Орел» и библиотеки им. Гайдара стал лауреатом престижного телевизионного конкурса «Щит России»

В этом году жюри рассмотрело больше 300 работ.


Наша радиопрограмма, в которой дети читали стихи о войне, стала одной из лучших.

Фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России» прошел в Перми в двадцать третий раз. Учредителями фестиваля выступила Всероссийская Государственная телерадиокомпания. Фестиваль состоялся при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Администрации губернатора Пермского края.
 
Организационный комитет Фестиваля возглавил заместитель Генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента – Рифат Абдулвагапович Сабитов .



Надежда Невматулина
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.