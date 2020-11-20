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21:09, 20 ноября 2020 года Совместный проект «Радио России. Орел» и библиотеки им. Гайдара стал лауреатом престижного телевизионного конкурса «Щит России» В этом году жюри рассмотрело больше 300 работ.





Наша радиопрограмма, в которой дети читали стихи о войне, стала одной из лучших.



Фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России» прошел в Перми в двадцать третий раз. Учредителями фестиваля выступила Всероссийская Государственная телерадиокомпания. Фестиваль состоялся при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Администрации губернатора Пермского края. Организационный комитет Фестиваля возглавил заместитель Генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента – Рифат Абдулвагапович Сабитов .





Надежда Невматулина



