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21:09, 20 ноября 2020 года
Совместный проект «Радио России. Орел» и библиотеки им. Гайдара стал лауреатом престижного телевизионного конкурса «Щит России»В этом году жюри рассмотрело больше 300 работ.
Наша радиопрограмма, в которой дети читали стихи о войне, стала одной из лучших.
Фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России» прошел в Перми в двадцать третий раз. Учредителями фестиваля выступила Всероссийская Государственная телерадиокомпания. Фестиваль состоялся при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Администрации губернатора Пермского края.
Организационный комитет Фестиваля возглавил заместитель Генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента – Рифат Абдулвагапович Сабитов .
Надежда Невматулина