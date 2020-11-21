Гран-При орловского фестиваля «Святой Георгий» отправился в Московскую область

Его получил вокальный ансамбль «Оберег» г. Щёлково.

В Орле подвели итоги XVIII Фестиваля православной молодежи «Святой Георгий-2020». Фестиваль посвящен памяти покровителя христианского воинства Великомученика и Победоносца Георгия и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Он проводится по благословению Митрополита Орловского и Болховского Тихона.

Как сообщает информационный портал Орловской области, всего в фестивале приняли участие 30 организаций. Участниками стали не только коллективы Орловской области, но и городов Щелково и Иваново.

Конкурс проходил в шести номинациях. Заявки подали 60 участников. Среди них солисты, вокальные ансамбли, хоры, авторы песен и стихов, танцевальные коллективы. Всего 283 человека.

Специальный приз фестиваля «За лучшее исполнение военно-патриотической песни» присудили Александру Кокоеву (ансамбль танца «Славица», г. Орёл).

В номинации «Ансамбль (хор)» победил Народный хор кафедры народного пения Орловского государственного института культуры. (Руководитель С. Н. Чабан).

Первое место в номинации «Русский танец» занял Образцовый любительский коллектив Ансамбль танца «Ромашковая Русь» (Центр детского творчества № 2 города Орла), руководитель – Галина Бутикова.

В номинации «Соло» победили Полина Прокопив (Детская музыкальная школа г. Щёлково), Мария Пайманова (лицей № 21 имени генерала А.П. Ермолова г. Орла) и Ксения Герасимова (Ивановский дом национальностей г. Иваново).

В номинации «Авторское стихотворение» лауреатами стали Андрей Шевяков (СОШ № 12 им. Героя Советского Союза И.Н. Машкарина) и Ольга Усова (Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина).