Еще 140 орловцев заболели коронавирусом, три человека скончались

|Главная » Новости
12:31, 21 ноября 2020 года
Еще 140 орловцев заболели коронавирусом, три человека скончалисьВ данный момент в Орловской области борются с болезнью 2 718 человек.
По данным
информационного портала Стопкоронавирус.рф на 21 ноября, в регионе зарегистрировано 140 новых случаев заболевания. В данный момент в области активно болеют 2 718 человек. За сутки выздоровело 274 жителя региона. Смерть от инфекции зафиксирована 181 раз.
Всего за период пандемии в Орловской области заразились 14 774 человека, выздоровели – 11 875.
За сутки в России выявлено 24 822 новых факта заболевания COVID-19, 26 021 человек выздоровели, скончались - 461 человек.
Инфографика: Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро