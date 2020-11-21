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12:31, 21 ноября 2020 года

Еще 140 орловцев заболели коронавирусом, три человека скончались

В данный момент в Орловской области борются с болезнью 2 718 человек.


По данным информационного портала Стопкоронавирус.рф на 21 ноября, в регионе зарегистрировано 140 новых случаев заболевания. В данный момент в области активно болеют 2 718 человек. За сутки выздоровело 274 жителя региона. Смерть от инфекции зафиксирована 181 раз.
 
Всего за период пандемии в Орловской области заразились 14 774 человека, выздоровели – 11 875.
 
За сутки в России выявлено 24 822 новых факта заболевания COVID-19, 26 021 человек выздоровели, скончались - 461 человек.
Инфографика: Стопкоронавирус.рф



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