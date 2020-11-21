В Орловской области в ДТП один человек погиб и двое пострадали

Авария произошла 21 ноября в Залегощенском районе в 14 часов.

Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



По данным Госавтоинспекции, на 37 км автодороги Орел-Ефремов, 18-летний водитель легкового автомобиля «ВАЗ» выехал в разрешенном месте на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «КАМАЗ». Авария произошла в условиях плохой видимости, уточнили в ГИБДД,



В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель «ВАЗа». Находившиеся в легковом автомобиле две шестнадцатилетние пассажирки получили телесные повреждения и были госпитализированы с места ДТП.



На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД по Орловскому району и спасатели 21 ПЧ.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области