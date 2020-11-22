В Орловской области выявлено еще 140 случаев заболевания коронавирусом

Выздоровело 27 человек.

По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 ноября, в регионе зарегистрировано 140 новых случаев заболевания. В данный момент в области активно болеют 2 831 человек. За сутки выздоровело 27 жителей региона. Всего смерть от инфекции зафиксирована 181 раз.

За весь период пандемии в Орловской области заразились 14 914 человек, выздоровели – 11 902.

В настоящее время в России болеют 457 707 человек. За сутки в стране выявлено 24 581 новый факт заболевания COVID-19, 18 008 человек выздоровели, скончались - 401 человек.