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13:40, 22 ноября 2020 года

На 22 ноября в Орле зарегистрированы 7643 случая заболевания коронавирусом

Всего в регионе 14914 случаев. Общее число больных на сегодня в Орловской области составляет 2831 человек, 11902 - выздоровели. 181 пациент с коронавирусной инфекцией скончался. Заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.


Общее число больных на сегодня в Орловской области составляет 2831 человек, 11902 - выздоровели. 181 пациент с коронавирусной инфекцией скончался. Заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 7643  жителя Орла,
  • 1683 зараженных – в Орловском районе,
  • 828 – в городе Мценске и Мценском районе,
  • 798– в Ливнах,
  • 390 – в Урицком районе,
  • 376 − в Ливенском районе,
  • 325 – в Болховском районе,
  • 332 – в Дмитровском районе,
  • 235 – в Новодеревеньковском районе,
  • 234 – в Хотынецком районе,
  • 218 – в Малоархангельском районе,
  • 212 – в Свердловском районе,
  • 186 – в Покровском районе,
  • 174 – в Колпнянском районе,
  • 168 – в Залегощенском районе,
  • 147 – в Кромском районе,
  • 142 − в Верховском районе,
  • 120 – в  Шаблыкинском районе,
  • 111 – в Должанском районе,
  • 107 – в Глазуновском  районе,
  • 100 – в   Троснянском районе,
  • 98 – в Новосильском районе,
  • 94 – в Знаменском районе,
  • 82 – Сосковском районе,
  • 79 − в Краснозоренском районе,
  • 32 – в Корсаковском районе.

Инфографика оперштаба Орловской области



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