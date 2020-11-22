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13:40, 22 ноября 2020 года На 22 ноября в Орле зарегистрированы 7643 случая заболевания коронавирусом Всего в регионе 14914 случаев. Общее число больных на сегодня в Орловской области составляет 2831 человек, 11902 - выздоровели. 181 пациент с коронавирусной инфекцией скончался. Заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.





Общее число больных на сегодня в Орловской области составляет 2831 человек, 11902 - выздоровели. 181 пациент с коронавирусной инфекцией скончался. Заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 7643 жителя Орла, 1683 зараженных – в Орловском районе,

828 – в городе Мценске и Мценском районе,

798– в Ливнах,

390 – в Урицком районе,

376 − в Ливенском районе,

325 – в Болховском районе,

332 – в Дмитровском районе,

235 – в Новодеревеньковском районе,

234 – в Хотынецком районе,

218 – в Малоархангельском районе,

212 – в Свердловском районе,

186 – в Покровском районе,

174 – в Колпнянском районе,

168 – в Залегощенском районе,

147 – в Кромском районе,

142 − в Верховском районе,

120 – в Шаблыкинском районе,

111 – в Должанском районе,

107 – в Глазуновском районе,

100 – в Троснянском районе,

98 – в Новосильском районе,

94 – в Знаменском районе,

82 – Сосковском районе,

79 − в Краснозоренском районе,

32 – в Корсаковском районе.

Инфографика оперштаба Орловской области





Орловское Информбюро



