На 22 ноября в Орле зарегистрированы 7643 случая заболевания коронавирусом

|
|Главная » Новости
13:40, 22 ноября 2020 года
На 22 ноября в Орле зарегистрированы 7643 случая заболевания коронавирусомВсего в регионе 14914 случаев. Общее число больных на сегодня в Орловской области составляет 2831 человек, 11902 - выздоровели. 181 пациент с коронавирусной инфекцией скончался. Заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.
Общее число больных на сегодня в Орловской области составляет 2831 человек, 11902 - выздоровели. 181 пациент с коронавирусной инфекцией скончался. Заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 7643 жителя Орла,
- 1683 зараженных – в Орловском районе,
- 828 – в городе Мценске и Мценском районе,
- 798– в Ливнах,
- 390 – в Урицком районе,
- 376 − в Ливенском районе,
- 325 – в Болховском районе,
- 332 – в Дмитровском районе,
- 235 – в Новодеревеньковском районе,
- 234 – в Хотынецком районе,
- 218 – в Малоархангельском районе,
- 212 – в Свердловском районе,
- 186 – в Покровском районе,
- 174 – в Колпнянском районе,
- 168 – в Залегощенском районе,
- 147 – в Кромском районе,
- 142 − в Верховском районе,
- 120 – в Шаблыкинском районе,
- 111 – в Должанском районе,
- 107 – в Глазуновском районе,
- 100 – в Троснянском районе,
- 98 – в Новосильском районе,
- 94 – в Знаменском районе,
- 82 – Сосковском районе,
- 79 − в Краснозоренском районе,
- 32 – в Корсаковском районе.
Инфографика оперштаба Орловской области
Орловское Информбюро