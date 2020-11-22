В Орле подорожали сахар, мясо и вареная колбаса

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15:15, 22 ноября 2020 года
В Орле подорожали сахар, мясо и вареная колбасаВ октябре годовая инфляция в Орловской области увеличилась до 4% после сентябрьских 3,9%, сообщили в пресс-службе Орловского отделения Банка России.
Следствием подорожания этих продуктов оказались неважные погодные условия этого лета, снижение урожайности, а также удорожание импортных компонентов для сельхозпереработки. При этом доступнее для покупателей стали бананы и апельсины – им составили конкуренцию местные фрукты. Благодаря хорошей работе орловских тепличных хозяйств цены на огурцы несколько снизились.
В сфере услуг в октябре на Орловщине замедлился рост цен на тарифы мобильных операторов, а в условиях коронавирусных ограничений упал спрос на железнодорожные билеты.
Спрос на лекарства и медицинские товары остается повышенным, а цены на них растут вслед за увеличением закупочной стоимости импортных препаратов и компонентов для фармпроизводства.
Кроме того, в связи с ослаблением рубля возросли издержки производителей мебели - стали дороже импортная фурнитура, ткани, инструменты. Это сказалось на конечной цене диванов и корпусной мебели.
Инфографика: отделение Банка России по Орловской области
Орловское Информбюро