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15:15, 22 ноября 2020 года

В Орле подорожали сахар, мясо и вареная колбаса

В октябре годовая инфляция в Орловской области увеличилась до 4% после сентябрьских 3,9%, сообщили в пресс-службе Орловского отделения Банка России.


Следствием подорожания этих продуктов оказались неважные погодные условия этого лета, снижение урожайности, а также удорожание импортных компонентов для сельхозпереработки. При этом доступнее для покупателей стали бананы и апельсины – им составили конкуренцию местные фрукты. Благодаря хорошей работе орловских тепличных хозяйств цены на огурцы несколько снизились.
 
В сфере услуг в октябре на Орловщине  замедлился рост цен на тарифы мобильных операторов, а в условиях коронавирусных ограничений упал спрос на железнодорожные билеты.
 
Спрос на лекарства и медицинские товары остается повышенным, а цены на них растут вслед за увеличением закупочной стоимости импортных препаратов и компонентов для фармпроизводства. 
 
Кроме того, в связи с ослаблением рубля возросли издержки производителей мебели - стали дороже импортная фурнитура, ткани, инструменты. Это сказалось на конечной цене диванов и корпусной мебели.
Инфографика: отделение Банка России по Орловской области



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