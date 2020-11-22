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15:40, 22 ноября 2020 года

На федеральных трассах Орловской и соседних областей задействовано более 280 машин спецтехники

В связи с понижением температуры от -1С° до +2С°, в целях недопущения образования гололёда, подрядными организациями проводится обработка дорожного покрытия, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.


В ведении ФКУ Упрдор Москва - Бобруйск находится 1510 км федеральных трасс, проходящих по территории Калужской, Брянской, Смоленской и Орловской областям. Это трассы Р-120, А-130, А-240, А-132, Р-132, Р-92, М - 3 "Украина" подъезды к Калуге и Брянску.
 
В настоящее время проезд по федеральным автодорогам осуществляется в штатном режиме.
 
Более 280 машин спецтехники будут обслуживать федеральные трассы в четырёх регионах. Вся техника оборудована системой световой сигнализации в условиях ограниченной видимости, радиостанциями и датчиками ГЛОНАСС.
 
Круглосуточный мониторинг за дорожной ситуаций ведется с помощью 82 видеокамер, 72 метеостанций и 28 постов учета интенсивности движения. Вся информация о состоянии дорог в режиме реального времени поступает в Ситуационный центр.
 
Для обработки дорог заготовлено более 120 тысяч тонн песко-соляной смеси. Подготовлены 27 пескобаз, расположение баз обеспечивает своевременную уборку автомобильных дорог.
 
За минувшие сутки на федеральных трассах в Калужской, Брянской, Смоленской и Орловской областях было задействовано 100 единиц техники, для обработки покрытия автодорог в ночное время было израсходовано 2149 тонн соли и 768 тонн песко-соляной смеси.
 
ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск просит водителей планировать поездки с учетом погодных условий. В пути соблюдайте правила дорожного движения и не создавайте препятствий для работы дорожной техники! Пешеходам следует помнить, что в темное время суток нужно иметь светоотражающие элементы на верхней одежде, быть внимательными при переходе через проезжую часть дорог.
 
Автомобилисты могут связаться с оперативным дежурным ФКУ Москва – Бобруйск по круглосуточному номеру *8820.
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск



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