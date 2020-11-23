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10:33, 23 ноября 2020 года В Орловской области в огне погиб мужчина Пожар произошел накануне утром.





Информация о возгорании в селе Кунач Глазуновского района поступила спасателям в 08:53. Прибыв на место, пожарные обнаружили источник огня – металлический вагончик. Справившись с пламенем, бушевавшим на площади в 24 квадратных метра, огнеборцы обнаружили внутри помещения тело мужчины 1976 года рождения. Специалисты работают на выяснением причин пожара и определением ущерба.



За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 21 раз, из них шесть выездов на ликвидацию пожаров и 15 – на различные происшествия, сообщает информационный отдел регионального МЧС.



Фото пресс-службы МЧС.





Артём Ежаков



